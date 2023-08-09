Россиянам посоветовали учить детей финансовой грамотности через игры

Ребёнка необходимо научить понимать ценность денег с раннего возраста, когда он уже начинает различать понятия "дорого" и "дёшево". А сделать это можно в игровой форме, посоветовал финансовый эксперт Алексей Леонов.

"Объясняйте разницу между "хочу" и "нужно", учите управлять своими желаниями и потребностями. Пусть дети видят, как вы платите счета, как вы откладываете деньги на пенсию или на отпуск. Расскажите ребёнку, что деньги не являются вещью, которая просто "появляется" сама по себе. Это результат усердного труда", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Ребёнка можно вовлекать в семейное бюджетирование для развития понимания финансового планирования. Делать это можно с помощью игр — например, "Монополии" или The Game of Life. Ещё одним способом станет открытие детского банковского счёта, с помощью которого ребёнок сможет понять что такое проценты, сбережения и долг.

Также финансист рекомендует рассказывать детям о кредитах и задолженности. Важно объяснить разницу между "хорошим" долгом, например, кредитом на обучение, и "плохим" долгом, например, покупка ненужных вещей по кредитной карте.