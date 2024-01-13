Заставлять нельзя: Названы чудо-способы приучить ребёнка к домашке

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети не желают уделять время выполнению домашнего задания. Неправильная тактика при решении этой проблемы может лишь усугубить ситуацию, и тогда школьник окончательно лишится мотивации к работе. Об этом предупредила клинический психолог Маргарита Алексеева.

"Если ребёнка только заставлять и принуждать, то, во-первых, у него будет только возрастать сопротивление, а мотивация делать что-то самостоятельно будет снижаться", — рассказала собеседница РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, к этому вопросу следует подойти основательно. Начать необходимо с правильного обустройства рабочего места — оно должно быть удобным и светлым. Время для выполнения домашнего задания детям лучше выбирать самостоятельно, но если возникнет неуспеваемость, то его можно подкорректировать. Также важно научить ребёнка делать перерывы для разминки напряжённых мышц.

Все комментарии по поводу работы должны быть объективными, уверена Алексеева. Например, недопустимо указывать на некрасивый почерк, так как представление о красоте у всех разное. Ещё родителям важно обсуждать с чадом не только плохие оценки, но и хорошие. Это подарит школьнику заряд мотивации, подытожила психолог.