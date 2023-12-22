10 жестоких уроков жизни, узнать о которых лучше из рассказов, чем испытать на собственной шкуре
Век живи — век учись. Каждый день жизнь предлагает новые уроки, иногда болезненные, иногда освобождающие, но всегда важные. Собрали 10 мудрых советов, которые лучше узнать пораньше.
В жизни мы часто сталкиваемся с различными вызовами и уроками. Отношения, карьера, личностный рост — в таких делах без мудрости не разобраться. Вот только как получить эту "мудрость" — решать вам. Можно набивать шишки, а можно учиться на ошибках других людей. Интернет предлагает множество уникальных уроков от реальных людей со всего мира. Вот некоторые из самых пронзительных и разумных советов от пользователей Reddit, которые точно заставят вас задуматься.
"Никто не придёт тебя спасать. Тебе придётся спасать себя самому", — thebaddestgoodperson.
"Если ваш работодатель делает что-то незаконное или неэтичное и вы решаете дать этому огласку, ради всего святого, делайте это так, чтобы вся коммуникация оставляла бумажный след", — ElToberino.
"Вы можете делать всё правильно и всё равно потерпеть неудачу", — Spire-hawk.
10 жизненных советов, которые нужно узнать к 35 годам. Фото © Shutterstock
"Ваши друзья из школы или колледжа исчезнут, если вы не будете прилагать усилий, чтобы поддерживать связь", — h0rny3dging.
"Невозможно кого-то заставить полюбить вас, предлагая людям больше из того, что те по факту не ценят... Я всё ещё обдумываю это", — UnfitDiscord.
"Жизнь может забрать любимого человека в любой момент. Поэтому цените тех, кто рядом, уделяйте время семье и друзьям и часто говорите, как сильно вы их любите", — CheddarCheeseCheetah.
"Иногда проблема действительно в вас", — PersonMcNugget.
10 мудрых советов, которые лучше узнать пораньше. Фото © Shutterstock
"Вы должны быть готовы постоять за себя. Никто другой этого не сделает", — Logical-Command.
"Иногда, рискуя ради достижения цели, можно не только претерпеть неудачу, но и разрушить свою жизнь", — attackedmoose.
"Кажется, что другим людям мотивация и самодисциплина с неба свалились и поэтому они добиваются высоких результатов. Мол, если достаточно долго посидеть без дела, ангел самодисциплины прилетит к вам и благословит желанием делать полезные, продуктивные дела. А те принесут вам пользу и сейчас, и на перспективу. Неправда. Вам нужно встать с дивана и делать то, чего на данный момент не хочется. Зато потом спасибо скажете. Этот урок мне пришлось усвоить на собственной шкуре", — ChibiSailorMercury.
Жизнь полна неожиданностей и уроков, и все учимся их преодолевать. Советы, которые мы находим в Интернете, могут стать мощным источником вдохновения и напоминанием, что мы не одиноки в своих переживаниях. Помните, каждый день — это новая возможность учиться, расти и быть лучшей версией себя.
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