10 жестоких уроков жизни, узнать о которых лучше из рассказов, чем испытать на собственной шкуре

В жизни мы часто сталкиваемся с различными вызовами и уроками. Отношения, карьера, личностный рост — в таких делах без мудрости не разобраться. Вот только как получить эту "мудрость" — решать вам. Можно набивать шишки, а можно учиться на ошибках других людей. Интернет предлагает множество уникальных уроков от реальных людей со всего мира. Вот некоторые из самых пронзительных и разумных советов от пользователей Reddit, которые точно заставят вас задуматься.

"Никто не придёт тебя спасать. Тебе придётся спасать себя самому", — thebaddestgoodperson.

"Если ваш работодатель делает что-то незаконное или неэтичное и вы решаете дать этому огласку, ради всего святого, делайте это так, чтобы вся коммуникация оставляла бумажный след", — ElToberino.

"Вы можете делать всё правильно и всё равно потерпеть неудачу", — Spire-hawk.

10 жизненных советов, которые нужно узнать к 35 годам. Фото © Shutterstock

"Ваши друзья из школы или колледжа исчезнут, если вы не будете прилагать усилий, чтобы поддерживать связь", — h0rny3dging.

"Невозможно кого-то заставить полюбить вас, предлагая людям больше из того, что те по факту не ценят... Я всё ещё обдумываю это", — UnfitDiscord.

"Жизнь может забрать любимого человека в любой момент. Поэтому цените тех, кто рядом, уделяйте время семье и друзьям и часто говорите, как сильно вы их любите", — CheddarCheeseCheetah.

"Иногда проблема действительно в вас", — PersonMcNugget.

10 мудрых советов, которые лучше узнать пораньше. Фото © Shutterstock

"Вы должны быть готовы постоять за себя. Никто другой этого не сделает", — Logical-Command.

"Иногда, рискуя ради достижения цели, можно не только претерпеть неудачу, но и разрушить свою жизнь", — attackedmoose.

"Кажется, что другим людям мотивация и самодисциплина с неба свалились и поэтому они добиваются высоких результатов. Мол, если достаточно долго посидеть без дела, ангел самодисциплины прилетит к вам и благословит желанием делать полезные, продуктивные дела. А те принесут вам пользу и сейчас, и на перспективу. Неправда. Вам нужно встать с дивана и делать то, чего на данный момент не хочется. Зато потом спасибо скажете. Этот урок мне пришлось усвоить на собственной шкуре", — ChibiSailorMercury.