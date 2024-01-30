Помогите своей голове: Перечислены факторы, приводящие к выпадению волос

Стресс, тугие причёски и частые окрашивания могут приводить к выпадению волос. Важно правильно ухаживать за кожей головы, чтобы предотвратить это, рассказала кандидат химических наук Наталия Жегалова.

По её словам, которые приводит РИА "ФедералПресс", человек может привыкнуть к различным стресс-факторам и даже воспринимать их как норму, но под воздействием гормонов стресса кожа головы не получает достаточного питания, нарушается работа сальных желёз и подавляется рост волос. Гормональный дисбаланс также может стать причиной потери волос. В частности, дигидротестостерон, или ДГТ, способен присоединяться к рецепторам на волосяных фолликулах, мешая им полноценно расти. Повышение же уровня ДГТ может быть вызвано различными факторами, влияющими на гормональный баланс, в том числе менопаузой, хроническим стрессом или проблемами с щитовидной железой.

Следует обращать внимание на тугость причёски, которая также может стать причиной неприятных событий. Чтобы избежать тракционной алопеции — особого вида выпадения волос, вызванного их натяжением, — рекомендуется отказаться от тугих хвостов и косичек в пользу более свободной и менее травматичной для волос причёски. А перед сном волосы следует распускать.

Важно правильно ухаживать за кожей головы. Специалист советует добавлять к своим ритуалам скраб с минеральными гранулами, который поможет глубоко очистить кожу и поспособствует активации роста волос за счёт массажа и улучшения кровообращения. Жегалова также напомнила об агрессивных компонентах, входящих в состав средств для окрашивания. Так, аммиак воздействует на белок в волосах, а перекись водорода лишает их природного оттенка. А средства без аммиака содержат P-фенилендиамин, исследования которого выявили его аллергическое действие, влияющее на заболевания кожи головы и выпадение волос.