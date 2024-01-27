Трихолог назвала чудо-продукты, которые помогут отрастить крепкие и длинные волосы

Несбалансированное питание может привести к истончению, ломкости и даже выпадению волос. Как предупредила в беседе с "Газетой.ru" врач – трихолог-косметолог Екатерина Титушкина, чтобы отрастить здоровые и крепкие волосы, необходимо правильно питаться.

По её словам, фундаментальную роль в формировании структуры волос играет белковая пища.

"Регулярное употребление белковых продуктов обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими росту и укреплению структуры волос. Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена — прекрасные источники аминокислот (в том числе незаменимых, которые организм не может синтезировать самостоятельно и получает только из пищи)", — сообщила Титушкина.

Ещё один важный элемент — железо, которое поступает в организм человека с пищей, чаще животного происхождения: печенью, говядиной, морепродуктами, шпинатом, гречкой и орехами. Необходимый волосам цинк содержится в говядине, баранине, твороге, сыре, йогурте, тыквенных семечках, кешью, фундуке, миндале, моллюсках, гречке, овсе и киноа.

Необходимый для волос селен в избытке содержится в пшеничных отрубях, белых грибах, чесноке, оливковом масле, морских водорослях, бобовых, маслинах, кокосах, фисташках и кешью. Не менее важный кремний можно найти в грубой растительной пище: в рисе, пшенице, чечевице, фасоли, кукурузе, моркови, редисе, орехах, а также в питьевой воде. Если этих микроэлементов в организме недостаточно, волосы могут стать ломкими и начать выпадать.

Чтобы волосы были защищены от повреждений, вызванных свободными радикалами, нужно употреблять пищу, богатую витаминами С и E. Витамин С подвержен воздействию температуры, а значит, термическая обработка может его разрушить. Он в избытке содержится в сладком перце, брокколи, цитрусовых, чёрной смородине, дыне, томатах, сырой капусте и шпинате. А витамин Е находится в составе подсолнечного, хлопкового, шафранового и кукурузного масла.

Кроме того, для здоровья головы и создания оптимальных условий для роста волос организму необходимы полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в диком лососе, сардинах, макрели, треске, сельди, льняном масле, семенах чиа и в грецких орехах, заключила трихолог.