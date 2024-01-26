Трихолог объяснила, сколько выпавших волос в день — уже повод бежать к врачу Трихолог Курская: Каждый день человек теряет до 100 волос 26 января, 11:28 Обложка © Shutterstock

Каждый день человек теряет до ста волос, и это норма, ведь на нашей голове их около 140 тысяч. Совсем другое дело, если вы начинаете замечать активное выпадение, которое явно не укладывается в указанный числовой показатель. Подобный симптом является серьёзным поводом для обращения к трихологу. Об этой и других проблемах с волосами Лайфу рассказала врач – косметолог-трихолог Анастасия Курская.

Причин у такой негативной тенденции довольно много: андрогенная алопеция, перенесённый сильный стресс, приём определённой группы лекарств, болезни щитовидной железы, грибковые заболевания. Каждый пункт грозит серьёзной потерей волос, поэтому разбираться с проблемой должен только специалист, предупреждает трихолог.

Также консультации специалиста требует другая проблема — зуд и раздражение кожи головы. Здесь речь может идти о грибковых заболеваниях, которые при отсутствии лечения со временем поражают всё больше здоровой территории. Также трихолог рассматривает следующие факторы: нарушение гормонального фона, аллергические реакции на продукты и косметические средства, вирусные заболевания. Иногда происходящая реакция возникает, когда человек садится на новую диету, в результате чего организм перестаёт получать необходимые элементы.

Поводом для беспокойства и визита к доктору должны стать чрезмерная сухость и ломкость волос, их повышенная жирность. В обоих случаях причиной указанных проблем может стать нарушение выделения кожного сала.

Часто причинами повышенной сухости или жирности волос оказываются гормональные нарушения, смена климата или питания, неправильно подобранная косметика для очищения. Только эксперт может определить, что требуется в конкретном случае, чтобы решить возникшую проблему. Анастасия Курская Врач – косметолог-трихолог

Ещё одна проблема — перхоть. Часто люди просто покупают специальный шампунь, но далеко не всегда он поможет избавиться от перхоти. Зачастую чешуек на голове становится ещё больше, что вызывает не только физический, но и психологический дискомфорт. Часто за сильной перхотью скрываются заболевания эндокринной системы, ЖКТ, психоэмоциональные расстройства. Именно поэтому поход к врачу просто необходим.

А ранее Лайф рассказывал о модном тикток-тренде: людям предлагают мыть голову не чаще раза в месяц, чтобы "тренировать" волосы. Однако, по словам врачей, этот метод чреват неприятными последствиями.

Авторы Андрей Горяничев