Трихолог назвала причины стремительного облысения после ковида

У пациентов, которые перенесли CoViD-19, часто наблюдается выпадение волос, что происходит и при андрогенетической алопеции. Есть ли связь между этим недугом и коронавирусом, порталу "Страсти" рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

Андрогенная алопеция — это заболевание, характеризующееся потерей волос на голове, обычно в области лба и темени. Чаще всего недугом страдают мужчины в возрасте 35–40 лет. Волосы выпадают из-за повышения чувствительности рецепторов волосяных фолликулов к мужским половым гормонам — андрогенам.

Плохие обменные процессы влияют на кровоснабжение луковиц, и обычно алопеция случается вследствие вредных привычек, эндокринных нарушений, болезни волосистой части головы, длительного стресса и чрезмерного воздействия ультрафиолета. И хотя нет прямых доказательств, что в числе этих причин CoViD-19, у людей с генетической предрасположенностью к алопеции на фоне вирусного заболевания выпадение волос может усилиться.

По словам эксперта, у человека после ковида наблюдаются дисфункция клеток сосудов, нарушение работы миокарда и, как следствие, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. В острую фазу CoViD-19 иммунитет испытывает колоссальную нагрузку, что способствует обострению и развитию аутоиммунных патологий.

"Нарушения в работе иммунной системы могут отрицательно повлиять на деление стволовых клеток в фолликулах. Если у человека есть предрасположенность к андрогенной алопеции, облысение будет проявляться стремительно", — пояснила Толстоносова.

Мишенью для CoViD-19 часто становится щитовидная железа. Из-за её поражения может снижаться выработка гормонов и нарушаться питание волосяных фолликулов. Волосы постепенно истончаются, становятся сухими, ломкими и выпадают. Кроме того, фолликулы могут не получать достаточно питательных веществ из-за нарушения метаболизма.

"Таким образом, CoViD-19 и андрогенетическая алопеция — заболевания, которые никак не связаны между собой. Но перенесённая коронавирусная инфекция и медикаментозное лечение могут делать процесс выпадения волос более активным у людей с генетической предрасположенностью", — сообщает Толстоносова.

По её словам, андрогенную алопецию можно вылечить. Главное, пораньше начать терапию, вовремя обратиться к врачу и не лечить себя народными средствами.