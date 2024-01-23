Избавит от перхоти и выпадения: Косметолог назвала элемент, который укрепит здоровье волос

Действие цинка прекрасно отражается на здоровье волос: он помогает бороться с перхотью и их выпадением. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала косметолог Ирина Ягодина.

"Действие цинка крайне благоприятно для жирной кожи головы и помогает бороться против перхоти. Ведь выпадение и недостаточный или замедленный их рост зачастую говорят о недостатке минерала. Ещё один аспект влияния цинка на волосы — он налаживает работу сальных желёз, без него ситуация ухудшается и волосы выпадают", — пояснила Ягодина.

Она напомнила, что цинк регулирует работу сальных желёз. Поэтому его нередко используют в средствах для проблемной кожи лица. Также он обладает антибактериальными свойствами, заключила косметолог.