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22 января, 23:57

Избавит от перхоти и выпадения: Косметолог назвала элемент, который укрепит здоровье волос

Косметолог Ягодина: Цинк помогает бороться с перхотью и избавит от выпадения волос

Действие цинка прекрасно отражается на здоровье волос: он помогает бороться с перхотью и их выпадением. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала косметолог Ирина Ягодина.

"Действие цинка крайне благоприятно для жирной кожи головы и помогает бороться против перхоти. Ведь выпадение и недостаточный или замедленный их рост зачастую говорят о недостатке минерала. Ещё один аспект влияния цинка на волосы — он налаживает работу сальных желёз, без него ситуация ухудшается и волосы выпадают", — пояснила Ягодина.

Она напомнила, что цинк регулирует работу сальных желёз. Поэтому его нередко используют в средствах для проблемной кожи лица. Также он обладает антибактериальными свойствами, заключила косметолог.

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Ранее трихолог заявила, что процедура пересадки волос пользуется популярностью у мужчин: многие из них бегут к специалистам, чтобы избавиться от деликатной проблемы.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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