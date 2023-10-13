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13 октября, 07:27

Сибирские врачи диагностировали у Мона Лизы облысение

Новосибирские дерматологи обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

<p>картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", или "Джоконда". Обложка © Shutterstock</p>

картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", или "Джоконда". Обложка © Shutterstock

Новосибирские дерматологи выявили у Моны Лизы, чей портрет написал Леонардо Да Винчи, признаки алопеции — облысения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Специалисты поставили изображённой на полотне девушке диагноз в ходе мультимедийной выставки "Из века в век", посвящённой столетию областного кожвендиспансера.

"Часть экспозиции портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", — говорится в опубликованном сообщении.

Выставка открылась в Новосибирске 12 октября, это первая экспозиция в РФ, посвящённая дерматовенерологии. Ознакомиться с историей медицины может любой желающий.

В Италии нашли неизвестную картину Рафаэля

В Италии нашли неизвестную картину Рафаэля

А весной итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост, изображённый за спиной Моны Лизы. Оказалось, что строение расположено возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. На данный момент мост находится в полуразрушенном состоянии.

Матвей Константинов
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