Сибирские врачи диагностировали у Мона Лизы облысение
Новосибирские дерматологи обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции
картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", или "Джоконда". Обложка © Shutterstock
Новосибирские дерматологи выявили у Моны Лизы, чей портрет написал Леонардо Да Винчи, признаки алопеции — облысения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Специалисты поставили изображённой на полотне девушке диагноз в ходе мультимедийной выставки "Из века в век", посвящённой столетию областного кожвендиспансера.
"Часть экспозиции — портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", — говорится в опубликованном сообщении.
Выставка открылась в Новосибирске 12 октября, это первая экспозиция в РФ, посвящённая дерматовенерологии. Ознакомиться с историей медицины может любой желающий.
А весной итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост, изображённый за спиной Моны Лизы. Оказалось, что строение расположено возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. На данный момент мост находится в полуразрушенном состоянии.