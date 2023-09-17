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17 сентября, 19:30

В Италии нашли неизвестную картину Рафаэля

ANSA: Предполагаемую картину художника Рафаэля Санти нашли в частной коллекции

<p>Предполагаемая картина Рафаэля Санти. Обложка © <a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2023/09/17/scoperto-nuovo-dipinto-di-raffaello-una-maddalena_153cc120-d0fd-4047-a390-4237f9f28ae0.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANSA</a></p>

Предполагаемая картина Рафаэля Санти. Обложка © ANSA

В частной коллекции за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину Рафаэля Санти, одного из великих художников Возрождения. Новостью о находке поделились организаторы международной конференции ANSA, которая проходит в итальянском городе Пергола, сообщает агентство ANSA.

На полотне изображена Мария Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, жены и модели Пьетро Перуджино — учителя Рафаэля. Примерный год создания работы — 1504. Именно тогда художник работал подмастерьем у Перуджино в городе Перуджа. Один из самых главных исследователей искусства Возрождения — Аннализа Ди Мария говорит, что в этой работе Рафаэль "пришёл к собственному изобразительному языку, оторвавшись от стиля Перуджино". Кроме того, в технике исполнения Рафаэля нашли следы влияния итальянского живописца Леонардо да Винчи.

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При этом заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби отрицает принадлежность картины кисти Рафаэля. По его словам, сведений мало, чтобы утверждать наверняка. Пока работа находится в частной коллекции, изучить её довольно проблематично. Результаты исследований опубликуют в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".

"Вечная игра частников, которые претендуют на обладание более аутентичным произведением, чем в музее. Такие попытки уже предпринимались, и всегда с "громкими" именами: Рафаэль, Леонардо, Боттичелли", — отметил Сгарби.

Рафаэль Санти — итальянский художник XVI века, ярчайший представитель эпохи Возрождения, мастер портретов, алтарных росписей. Был известен своими картинами на мифологическую тему.

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Ранее Лайф рассказывал о картинах другого значимого художника — Ван Гога. Две его неизвестные работы нашли в Амстердаме. Авторство мастера удалось установить благодаря анализу тематики, стиля, техники и материалов, использованных при создании произведения. Сейчас полотна находятся в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.

Дарья Нарыкова
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