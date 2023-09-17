В Италии нашли неизвестную картину Рафаэля

В частной коллекции за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину Рафаэля Санти, одного из великих художников Возрождения. Новостью о находке поделились организаторы международной конференции ANSA, которая проходит в итальянском городе Пергола, сообщает агентство ANSA.

На полотне изображена Мария Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, жены и модели Пьетро Перуджино — учителя Рафаэля. Примерный год создания работы — 1504. Именно тогда художник работал подмастерьем у Перуджино в городе Перуджа. Один из самых главных исследователей искусства Возрождения — Аннализа Ди Мария говорит, что в этой работе Рафаэль "пришёл к собственному изобразительному языку, оторвавшись от стиля Перуджино". Кроме того, в технике исполнения Рафаэля нашли следы влияния итальянского живописца Леонардо да Винчи.

При этом заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби отрицает принадлежность картины кисти Рафаэля. По его словам, сведений мало, чтобы утверждать наверняка. Пока работа находится в частной коллекции, изучить её довольно проблематично. Результаты исследований опубликуют в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".

"Вечная игра частников, которые претендуют на обладание более аутентичным произведением, чем в музее. Такие попытки уже предпринимались, и всегда с "громкими" именами: Рафаэль, Леонардо, Боттичелли", — отметил Сгарби.

Рафаэль Санти — итальянский художник XVI века, ярчайший представитель эпохи Возрождения, мастер портретов, алтарных росписей. Был известен своими картинами на мифологическую тему.