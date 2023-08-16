Судебных приставов обвинили в краже картин потомка возлюбленной Пушкина

Президент "Пушкинского дома на Кавказе" Марина Байрос заявила, что на 2 августа была назначена экскурсия, а на следующий день пришли две женщины с "группой поддержки" в одеждах судебных приставов. При этом одна из них махнула удостоверением и даже не дала толком вчитаться, а остальные стали быстро описывать и выносить экспонаты, в частности пять картин Байрос. Сотрудники заявили, что у банка "Русский стандарт" есть претензии к президенту музея, у которой якобы 26 постановлений и долг более трёх миллионов рублей. Причём постановления суда на изъятие имущества у приставов не было.