Судебных приставов обвинили в краже картин потомка возлюбленной Пушкина
Mash: В Пятигорске приставов обвинили в краже картин потомка Натальи Гончаровой
В Пятигорске судебных приставов обвинили в краже картин потомка Натальи Гончаровой-Пушкиной на пять миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Президент "Пушкинского дома на Кавказе" объясняет судебным приставам, что картины являются собственностью НКО. Видео © Telegram / Mash
Президент "Пушкинского дома на Кавказе" Марина Байрос заявила, что на 2 августа была назначена экскурсия, а на следующий день пришли две женщины с "группой поддержки" в одеждах судебных приставов. При этом одна из них махнула удостоверением и даже не дала толком вчитаться, а остальные стали быстро описывать и выносить экспонаты, в частности пять картин Байрос. Сотрудники заявили, что у банка "Русский стандарт" есть претензии к президенту музея, у которой якобы 26 постановлений и долг более трёх миллионов рублей. Причём постановления суда на изъятие имущества у приставов не было.
Байрос заявила, что похищенное имущество ей не принадлежит и не может быть взыскано, а картины являются собственностью некоммерческой организации "Фонд культуры и социальных инициатив "Пушкинский дом на Кавказе", поэтому в нём и хранятся.
Ранее Лайф писал, как в Пермском крае приставы выловили прятавшегося в пруду должника по алиментам. Нерадивый папаша задолжал трём дочерям около 200 тысяч рублей.
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