Итальянский историк раскрыл ещё одну загадку "Моны Лизы", узнав, что у неё за спиной

Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом пишет The Guardian.

По словам Винчети, живописец изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. Ранее высказывались мнения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения, например Понте Буриано на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Однако специалист опроверг эти предположения.

Сейчас Ромито ди Латерина находится в полуразрушенном состоянии, сохранилась только одна арка. Тем не менее историк посчитал, что ранее у виадука арок было четыре — столько же на картине да Винчи.

Мост Ромито ди Латерина в Тоскане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / walk_in_tuscany_