Итальянский историк раскрыл ещё одну загадку "Моны Лизы", узнав, что у неё за спиной
The Guardian: На картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи идентифицировали мост
Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом пишет The Guardian.
По словам Винчети, живописец изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. Ранее высказывались мнения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения, например Понте Буриано на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Однако специалист опроверг эти предположения.
Сейчас Ромито ди Латерина находится в полуразрушенном состоянии, сохранилась только одна арка. Тем не менее историк посчитал, что ранее у виадука арок было четыре — столько же на картине да Винчи.
Мост Ромито ди Латерина в Тоскане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / walk_in_tuscany_
Ранее Лайф писал, что профессор Политехнического университета в Милане Пьер Джорджио Ригетти и международная группа его коллег раскрыли загадку творческого стиля Леонардо да Винчи. Так, для исследователей стало откровением использование да Винчи радиального расположения элементов (например, на полотне "Мадонна Литта"). Такая техника присуща арабской и персидской традиции.
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