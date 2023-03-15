У итальянского художника Леонардо да Винчи нашли кавказские корни
У всемирно известного итальянского художника Леонардо да Винчи обнаружили кавказские корни. Как заявил профессор литературы неаполитанского университета L'Orientale Карло Вечче, мать великого деятеля искусств якобы была черкешенкой, пишет газета Avvenire.
По данным издания, Вечче пришёл к такому умозаключению после того, как наткнулся в архиве Флоренции на документ об освобождении дочери черкесского князя Якова (Якоба). Соответствующий акт был подписан нотариусом Пьером да Винчи в ноябре 1452 года. Примерно за шесть месяцев до этого у мужчины родился сын Леонардо. Учёный предполагает, что мать легендарного художника Катерина попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию. В Италии она работала ткачихой и была наёмной кормилицей.
Ранее Лайф сообщал, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Ивана Айвазовского армянином. До этого американцы говорили, что художник — украинец, так как он родился в Феодосии.