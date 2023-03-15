У итальянского художника Леонардо да Винчи нашли кавказские корни

По данным издания, Вечче пришёл к такому умозаключению после того, как наткнулся в архиве Флоренции на документ об освобождении дочери черкесского князя Якова (Якоба). Соответствующий акт был подписан нотариусом Пьером да Винчи в ноябре 1452 года. Примерно за шесть месяцев до этого у мужчины родился сын Леонардо. Учёный предполагает, что мать легендарного художника Катерина попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию. В Италии она работала ткачихой и была наёмной кормилицей.