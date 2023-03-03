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3 марта, 19:10

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Айвазовского армянским художником

<p>Автопортрет Айвазовского. 1874 г. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aivazovsky_-_Self-portrait_1874.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Автопортрет Айвазовского. 1874 г. Фото © Wikipedia

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине "Корабль в лунном свете" художника Ивана Айвазовского на своём сайте и указал его национальную принадлежность — армянин. Живописец-маринист, урождённый Ованнес Айвазян, появился на свет в городе Феодосии в Крыму, где и прожил всю свою жизнь.

Картина Айвазовского "Корабль в лунном свете". Фото © metmuseum.org

Картина Айвазовского "Корабль в лунном свете". Фото © metmuseum.org

"Иван Константинович Айвазовский — армянин, родившийся в Российской империи (ныне Украина). Как член давней армянской общины города, Айвазовский имел богатое культурное и языковое прошлое", — сказано в подписи к произведению искусства.

В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского.

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В феврале этого года Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Айвазовского украинцем. В галерее художника в Крыму назвали абсурдом такое заявление.

Никита Осипов
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