Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Айвазовского армянским художником
Автопортрет Айвазовского. 1874 г. Фото © Wikipedia
Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине "Корабль в лунном свете" художника Ивана Айвазовского на своём сайте и указал его национальную принадлежность — армянин. Живописец-маринист, урождённый Ованнес Айвазян, появился на свет в городе Феодосии в Крыму, где и прожил всю свою жизнь.
Картина Айвазовского "Корабль в лунном свете". Фото © metmuseum.org
"Иван Константинович Айвазовский — армянин, родившийся в Российской империи (ныне Украина). Как член давней армянской общины города, Айвазовский имел богатое культурное и языковое прошлое", — сказано в подписи к произведению искусства.
В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского.
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В феврале этого года Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Айвазовского украинцем. В галерее художника в Крыму назвали абсурдом такое заявление.