Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Айвазовского армянским художником

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине "Корабль в лунном свете" художника Ивана Айвазовского на своём сайте и указал его национальную принадлежность — армянин. Живописец-маринист, урождённый Ованнес Айвазян, появился на свет в городе Феодосии в Крыму, где и прожил всю свою жизнь.