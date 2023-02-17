Захарова высмеяла французов, назвавших Пушкина "африканским деятелем с русскими корнями"
Захарова назвала "новой ненормальностью" попытки Франции подменить происхождение Пушкина
Французское посольство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) запустило цикл лекций о выдающихся деятелях культуры европейской страны. Одним из героев неожиданно стал русский писатель и поэт Александр Пушкин — его представили как "африкано-французского деятеля с русскими корнями". Об этом в телеграм-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь. <...> [Русские живописцы] Айвазовский с Куинджи украинцы, а Пушкин француз — новая ненормальность", — написала она.
Ранее Лайф писал, что в июне 2022 года Посольство США в России опозорилось на весь Telegram, перепутав имя Пушкина. Там назвали известного поэта и солнце русской поэзии Иваном. При этом в США, как утверждают в американском посольстве, Пушкина "любят и уважают". Политолог Мартынов в беседе с Лайфом объяснил, почему в диппредставительстве назвали неверное имя Пушкина.
VK / МИД России