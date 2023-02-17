Французское посольство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) запустило цикл лекций о выдающихся деятелях культуры европейской страны. Одним из героев неожиданно стал русский писатель и поэт Александр Пушкин — его представили как "африкано-французского деятеля с русскими корнями". Об этом в телеграм-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.