Трихолог назвала случаи, когда вернуть волосы сможет только пересадка

Процедура пересадки волос пользуется популярностью у мужчин: многие из них бегут к специалистам, чтобы избавиться от деликатной проблемы. Врач – трихолог-косметолог Анастасия Курская в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказала, когда процедура действительно необходима.

По её словам, пересадка волос — крайний метод, к нему прибегают, только если другими способами восстановить густоту не получается. Чаще всего причина выпадения волос — генетическая алопеция. В этом случае активная форма тестостерона разрушает чувствительные к нему волосяные фолликулы, а подобным заболеванием страдает до 50% мужчин в мире.

Генетическая алопеция может лечиться не только оперативно (то есть путём пересадки), но и консервативно. Если лекарства не помогли, то мужчинам можно смело обращаться к хирургу. Случается, что причиной облысения становится и рубцовая алопеция, когда из-за полученной травмы на рубце не растут волосы. Единственным способом в такой ситуации является пересадка.

При этом, предупредила эксперт, с первого раза может не получиться добиться естественной густоты волос. В среднем на квадратном сантиметре растёт 100 волосков, а пересадкой можно вернуть до 70. А вот если выпадение волос очаговое, это не показание для пересадки. Как правило, тут речь может идти о аутоиммунном заболевании — велика вероятность, что волосы выпадут повторно.