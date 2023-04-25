Пластический хирург назвал самый эффективный способ борьбы с мужским облысением
Врач Сергеев: Вылечить мужское облысение поможет операция по пересадке волос
Эффективным лечением мужского облысения является операция по пересадке волос, когда трихотрансплантолог забирает их с затылочной зоны и "подсаживает" в поражённую. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – пластический хирург клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне" Денис Сергеев.
По его словам, данная операция выполняется под местной анестезией. Это долгий и кропотливый процесс, однако он позволяет сохранить волосы. Эксперт добавил, что самая частая причина выпадения волос у мужчин — андрогенетическая алопеция.
"Это заболевание связано с уровнем андрогена — одного из предшественников тестостерона в организме. Его наличие вызывает выпадение волос у мужчин в связи с наличием специфичного рецептора на волосах. Однако этот рецептор расположен не на всех волосах, чаще всего это зона макушки, надвисочные зоны, в которых часто образуются залысины. При этом остаётся нетронутая затылочная зона — это позволяет забрать волосы и пересадить их на поражённый участок", — отметил Сергеев.
По его словам, к наиболее распространённым признакам андрогенетической алопеции относятся небольшие залысины и снижение густоты волос.
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