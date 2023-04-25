Пластический хирург назвал самый эффективный способ борьбы с мужским облысением

Эффективным лечением мужского облысения является операция по пересадке волос, когда трихотрансплантолог забирает их с затылочной зоны и "подсаживает" в поражённую. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – пластический хирург клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне" Денис Сергеев.

По его словам, данная операция выполняется под местной анестезией. Это долгий и кропотливый процесс, однако он позволяет сохранить волосы. Эксперт добавил, что самая частая причина выпадения волос у мужчин — андрогенетическая алопеция.

"Это заболевание связано с уровнем андрогена — одного из предшественников тестостерона в организме. Его наличие вызывает выпадение волос у мужчин в связи с наличием специфичного рецептора на волосах. Однако этот рецептор расположен не на всех волосах, чаще всего это зона макушки, надвисочные зоны, в которых часто образуются залысины. При этом остаётся нетронутая затылочная зона — это позволяет забрать волосы и пересадить их на поражённый участок", — отметил Сергеев.