Рак, бесплодие, импотенция: Какими болезнями грозит высокий уровень тестостерона у мужчин
Андролог Богатырёв: Повышенный уровень тестостерона грозит раком и бесплодием
Тестостерон — это один из самых важных мужских гормонов. Он обеспечивает практически всё то, что отличает мужчину от женщины. Чем больше тестостерона, тем сильнее и агрессивнее мужчина. Существует убеждение, что чем выше тестостерон у мужчины, тем лучше. Однако это не совсем так. В некоторых случаях повышение уровня гормона может быть очень опасно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-андролог медцентра "СМ-Клиника" Артур Богатырёв.
Данный гормон отвечает за рост мышц и образование белка в них, развитие силы, образование и нормальный рост костной ткани. Поэтому мужчины пытаются искусственно его завышать, а это может обернуться опасными последствиями. Доктор перечислил недуги, к которым способно привести повышение тестостерона без наблюдения медиков.
- Заболевания печени (в том случае, если для повышения этого гормона мужчина бесконтрольно принимал анаболические стероиды).
- Онкологические заболевания, в частности рак предстательной железы (опухоль злокачественного характера).
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые могут привести к инсульту или инфаркту.
- Остеопороз (это связано с тем, что нарушается питание костной ткани).
- Нарушение половой функции (деторождения), может возникнуть бесплодие. Когда повышение тестостерона происходит неестественным путём, уровень эритроцитов увеличивается, а сперматозоидов — снижается. В связи с этим риск возникновения бесплодия возрастает.
- Резкие перепады настроения. Мужчина с завышенным тестостероном излишне агрессивен, импульсивен в поведении, изменчив в настроении. Также у таких мужчин наблюдается гипертрофированное половое влечение, что впоследствии может привести к импотенции.
- Облысение. Конечно, последствия высокого уровня гормонов в каждом индивидуальном случае могут быть разные.
"Тестостерон — главный половой гормон, отвечающий за сохранение мужского здоровья. Как повышение, так и дефицит этого гормона может негативно сказаться на здоровье мужчины, поэтому всем мужчинам необходимо регулярно отслеживать его уровень, а при выявлении отклонений от физиологической нормы принимать незамедлительные меры для их устранения", — заключил собеседник Лайфа.
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Ранее нутрициолог Анна Киреева назвала продукты, которые помогут сбалансировать гормоны, в том числе тестостерон. При этом эксперт отметила, что для поддержания баланса недостаточно просто употреблять полезную еду, также необходимо исключить из своего рациона алкоголь, обработанную и жареную пищу, сахар и его заменители.
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