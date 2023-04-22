Рак, бесплодие, импотенция: Какими болезнями грозит высокий уровень тестостерона у мужчин

Тестостерон — это один из самых важных мужских гормонов. Он обеспечивает практически всё то, что отличает мужчину от женщины. Чем больше тестостерона, тем сильнее и агрессивнее мужчина. Существует убеждение, что чем выше тестостерон у мужчины, тем лучше. Однако это не совсем так. В некоторых случаях повышение уровня гормона может быть очень опасно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-андролог медцентра "СМ-Клиника" Артур Богатырёв.

Данный гормон отвечает за рост мышц и образование белка в них, развитие силы, образование и нормальный рост костной ткани. Поэтому мужчины пытаются искусственно его завышать, а это может обернуться опасными последствиями. Доктор перечислил недуги, к которым способно привести повышение тестостерона без наблюдения медиков.

Заболевания печени (в том случае, если для повышения этого гормона мужчина бесконтрольно принимал анаболические стероиды).

(в том случае, если для повышения этого гормона мужчина бесконтрольно принимал анаболические стероиды). Онкологические заболевания , в частности рак предстательной железы (опухоль злокачественного характера).

, в частности рак предстательной железы (опухоль злокачественного характера). Проблемы с сердечно-сосудистой системой , которые могут привести к инсульту или инфаркту.

, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Остеопороз (это связано с тем, что нарушается питание костной ткани).

(это связано с тем, что нарушается питание костной ткани). Нарушение половой функции (деторождения), может возникнуть бесплодие. Когда повышение тестостерона происходит неестественным путём, уровень эритроцитов увеличивается, а сперматозоидов — снижается. В связи с этим риск возникновения бесплодия возрастает.

(деторождения), может возникнуть бесплодие. Когда повышение тестостерона происходит неестественным путём, уровень эритроцитов увеличивается, а сперматозоидов — снижается. В связи с этим риск возникновения бесплодия возрастает. Резкие перепады настроения. Мужчина с завышенным тестостероном излишне агрессивен, импульсивен в поведении, изменчив в настроении. Также у таких мужчин наблюдается гипертрофированное половое влечение, что впоследствии может привести к импотенции.

Мужчина с завышенным тестостероном излишне агрессивен, импульсивен в поведении, изменчив в настроении. Также у таких мужчин наблюдается гипертрофированное половое влечение, что впоследствии может привести к импотенции. Облысение. Конечно, последствия высокого уровня гормонов в каждом индивидуальном случае могут быть разные.

"Тестостерон — главный половой гормон, отвечающий за сохранение мужского здоровья. Как повышение, так и дефицит этого гормона может негативно сказаться на здоровье мужчины, поэтому всем мужчинам необходимо регулярно отслеживать его уровень, а при выявлении отклонений от физиологической нормы принимать незамедлительные меры для их устранения", — заключил собеседник Лайфа.