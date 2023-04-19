Врач назвала причины, по которым мужчинам легче сбросить лишние килограммы

Благодаря тестостерону и большей развитости мышц мужчинам похудеть легче, чем женщинам. Для этого нужно больше тренироваться, правильно питаться и не употреблять алкоголь. Так считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Мужчине стоит только начать заниматься спортом — и он гораздо быстрее придёт в форму, нежели женщина. К тому же у него мышечная масса быстрее набирается. А чем её больше, тем скорее организм усваивает пищу и сжигает калории", — отметила эксперт в беседе с газетой "Взгляд".

По словам диетолога, мышечная масса у мужчин даже в состоянии покоя при комнатной температуре расходует больше энергии. Выходит, что и калорий тратится больше. А мужской половой гормон тестостерон тоже влияет на рост мышц при любой нагрузке.

Медик также рекомендовала хорошо высыпаться всем, кто хочет похудеть. Таким образом организм полноценно отдыхает. В противном случае человек будет хотеть жирной и сладкой пищи. К слову, питание тоже должно быть регулярным, как и употребление чистой воды. Нельзя голодать весь день, а вечером забивать организм едой, подчеркнула эксперт. Большое количество пищи вечером просто не успеет переработаться.

Для похудения Соломатина посоветовала отказаться от алкогольных напитков и различных снеков. Первым признаком ожирения у мужчин эксперт назвала обхват талии, который превышает 94 сантиметра. В этом случае стоит обратиться к врачу. Поход к специалисту также обязателен, если вес не уходит даже при соблюдении всех перечисленных правил.