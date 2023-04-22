Топ-10 продуктов для нормализации гормонального фона

Из-за гормонального дисбаланса в организме возникает множество проблем, ведь все процессы так или иначе связаны и протекают под влиянием и с участием гормонов. При нарушениях гормонального фона одни вырабатываются в большем объёме, а другие — в меньшем. Среди главных выделяют кортизол, инсулин, тестостерон, эстроген и тиреоидные гормоны, и держать под контролем их можно с помощью определённых продуктов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт, нутрициолог и главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

Например, жирные сорта рыбы полны омега-3 жирными кислотами, необходимыми организму для выработки и поддержания уровня половых гормонов тестостерона и эстрогена. Красноцветные овощи помогают усваивать эстроген, очищают организм от ненужных клеток, не давая им возможности ускорить процесс старения. Для снижения уровня тестостерона следует употреблять в пищу тыкву, тыквенные семечки и другие продукты с большим содержанием цинка.

Нутрициолог Анна Киреева посоветовала следить за гормональным фоном, ведь его нарушения могут привести к серьёзным последствиям. Фото © Предоставлено Лайфу

Авокадо богато бета-ситостеролом — веществом, которое может положительно влиять на содержание холестерина в крови и помогает сбалансировать уровень кортизола. Употребление свежей рыбы и тёмного шоколада также способно снизить уровень его содержания в организме. Пробиотики и пребиотики, содержащиеся в ферментированных продуктах (квашеная капуста, квас и т.д.), способны повлиять на уровень инсулина.

Чтобы восполнить нехватку тиреоидных гормонов, в первую очередь следует употреблять продукты, богатые йодом. Его много в красной икре, морской капусте, печени трески, хурме, гречке и бразильских орехах. При этом стоит помнить, что для поддержания баланса недостаточно просто употреблять полезные продукты, необходимо исключить из своего рациона алкоголь, обработанную и жареную пищу, а также сахар и его заменители.