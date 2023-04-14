Дерматовенеролог объяснила, почему появляются прыщи, и дело не только в гормонах

Образование прыщей может быть связано как с гормональными изменениями, так и с механическим воздействием на кожу. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог компании Advanced Nutrition Programme Елена Линева.

По её словам, одной из частых причин высыпания прыщей является повышенная чувствительность рецепторов сальных желёз к половым гормонам. В результате вырабатывается много кожного сала, но этот объём не успевает секретировать на поверхность, что приводит к закупорке и последующему воспалению. Для лечения таких прыщей назначают DIM, системные ретиноиды и другие препараты, которые подавляют активность сальных желёз.

Прыщи также могут появиться на лбу после ношения узких головных уборов, в области шеи — из-за тугих воротников или шарфов, на плечах и спине — из-за сумок и рюкзаков, ортопедических приспособлений, на ягодицах высыпают при сидячем образе жизни, а на подбородке — при наличии привычки подпирать его рукой во время работы за столом. И в этом случае для лечения нужно избавиться от вредных привычек и вещей, которые вызывают такое воздействие на кожу.

Несмотря на то что причины появления прыщей разные, процессы, приводящие к воспалению, взаимосвязаны. На них влияет наследственность, отметила врач. Для профилактики образования прыщей нужно дважды в день очищать кожу, один-два раза в неделю пользоваться скрабами или делать пилинг. Отдавать предпочтение рекомендуется кислотам, энзимам или ферментам. Ежедневно следует увлажнять кожу с помощью крема или сыворотки, маски использовать надо один-два раза в неделю.

"Помните, что для достижения удовлетворительных результатов и восстановления красоты кожи необходимо как можно раньше начинать индивидуально подобранное лечение и ежедневный домашний уход", — заключила дерматовенеролог.