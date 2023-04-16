Топ-4 гормона, из-за которых ты набираешь вес

Существует несколько видов гормональных нарушений, которые приводят к появлению лишних килограммов. Так, например, среди них заболевания щитовидной железы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории "СМ-Клиника" Эльвира Бинатова.

"Зачастую заболевания щитовидной железы сопровождаются нарушением обмена веществ, что может приводить к появлению избыточной массы тела. Кроме того, при заболеваниях щитовидной железы отмечают и другие симптомы, а именно снижение настроения, апатию, депрессию, сухость кожи. Также в организме может задерживаться жидкость, за счёт чего увеличивается масса тела и возникает отёчность, в первую очередь лица — губ, надбровных дуг, а также рук и ног", — отметила эксперт.

Кроме того, при таких заболеваниях характерно снижение пульса, небольшое повышение артериального давления и уровня холестерина, добавила врач.

Собеседница Лайфа назвала ещё одним гормоном, влияющим на вес, пролактин, вырабатываемый в гипофизе головного мозга. Симптомами, говорящими о проблемах с этим гормоном, являются нарушение менструального цикла, развитие бесплодия и выделения из молочных желез у женщин и снижение тестостерона и нарушение сексуальной функции у мужчин.

Кортизол, образуемый в коре надпочечников, также способен оказать влияние на массу. Нарушения синтеза этого гормона сопровождаются повышением артериального давления и уровня глюкозы в крови, а также увеличением веса. Характерным признаком нарушения выработки кортизола является абдоминальное ожирение, при котором накопление избыточного висцерального жира происходит преимущественно в области живота, при этом конечности остаются относительно худыми. Также на животе и конечностях могут наблюдаться растяжки – стрии, пояснила медик.

"Половые гормоны имеют значительное влияние на обмен веществ, как у женщин, так и у мужчин. У женщин в первую очередь – это эстрадиол (главный гормон из группы эстрогенов). При нормальном уровне женских гормонов метаболизм работает хорошо, но при снижении их выработки, особенно в период менопаузы, происходит набор массы тела", — объяснила эндокринолог, добавив, что максимальный набор веса происходит в первые пять лет после менопаузы.

У мужчин на вес влияет тестостерон. Снижение уровня гормона может быть как причиной набора массы, так и следствием. По словам врача, очень важно соблюдать меры по профилактике ожирения: следить за питанием: исключить употребление фастфуда, сладких напитков, рафинированных углеводов, а также больше двигаться. Доктор напомнила, что по рекомендациям ВОЗ человек должен проходить не менее 10 000 шагов в день.