Врач перечислил особенности гормонального сбоя после 40 лет

Процесс старения влечёт за собой изменение гормонального фона как у женщин, так и у мужчин. В основном у людей меняются показатели половых гормонов — тестостерона, прогестерона и эстрадиола. Какими симптомами это сопровождается, рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с РИА "ФедералПресс".

"У женщин первым обычно снижается уровень тестостерона. Чаще всего это проявляется падением либидо. Дефицит может проявиться в любом возрасте, даже в 20–25 лет. Потом падает уровень прогестерона (обычно после 40), о чём говорят задержки менструального цикла", — пояснил врач.

Последним, в менопаузу, падает эстрадиол. Его недостаток проявляется сухостью слизистых, приливами и диспареунией, то есть болезненностью при половом акте, добавил медик. При этом гонадотропины, фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны, напротив, повышаются при менопаузе. У мужчин, по словам Калинчева, всё проще: основное значение имеет тестостерон. Дефицит данного гормона легко выявить, сдав анализы.

"Моя рекомендация по общему тестостерону для мужчин: 30–35 нмоль/л", — заключил эндокринолог, призвав посещать врачей вместо того, чтобы заниматься самодиагностикой и принимать БАДы.