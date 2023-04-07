Медик перечислил первые симптомы "стыдного" мужского недуга

Причинами облысения у мужчин может быть генетика, гормональные изменения, некоторые аутоиммунные заболевания, неправильное питание и другие. Об этом в беседе с Лайфом рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. По его словам, нередко потеря волос приводит к эмоциональным травмам.

"Мужское облысение (андрогенная алопеция) представляет собой один из наиболее распространённых типов облысения, возникающего после пубертатного возраста. Типичная клиническая картина включает прогрессирующее выпадение волос и уменьшение их длины на поражённых участках волосистой части головы", — отметил эксперт.

Он уточнил, что на потерю волос у мужчин также влияют высокий индекс массы тела, наличие инсулинорезистентности и вредные привычки, например употребление алкоголя.

В начале процесса облысения волос истончается, кожа головы становится более жирной. Появляются залысины, а на одежде, расчёске и подушке остаётся всё больше выпавших волос. По словам медика, облысение нередко приводит к психоэмоциональному дискомфорту и дефекту социальной адаптации больного.