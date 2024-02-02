Всё дело в планетах: Астролог объяснила разницу между личным и общим гороскопом

При составлении астрологических прогнозов специалисты учитывают расположение планет, рассказала Тульской службе новостей астролог Анна Подпальная. По её словам, основа гороскопа — круг зодиака с 12 всем известными знаками, которые расположены вдоль эклиптики созвездий.

При составлении общих гороскопов учитывается расположение Солнца только в конкретный день недели. Что касается индивидуального гороскопа, то для него в расчёт берутся личные планеты — Меркурий, Венера, Марс. Кроме них — Луна и Солнце. По ним специалисты определяют основу характера, эмоций, мыслей и действий. В личном гороскопе учитываются все аспектации, положения планет, дома, их управители.

"У меня была клиентка, у которой все её личные планеты находятся в знаке Козерога. Вот для неё общий прогноз для Козерогов будет иметь вес. А есть такие люди, у которых Солнце находится в Овне, Луна — в Рыбах, Марс — в Тельце. И для них прогноз по знакам зодиака не будет иметь ключевого значения", — пояснила специалист.

Бывает, что прогноз составляется непрофессионалом. Распознать обман сможет только специалист, который занимается этим и понимает тенденцию планет и аспектов на небе. Обывателю сложнее понять достоверность такого прогноза, заключила эксперт.