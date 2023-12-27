Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 02:25

Спасает от реальности: Психолог объяснила причину популярности астрологии у россиян

Психолог Варская: Люди с помощью астрологии ищут моральное утешение

Главный вопрос, касающийся астрологии, — это не то, является ли она лженаукой, а то, вредна ли она для психологического комфорта. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.

Она пояснила, что определённая часть общества нуждается в так называемых лженауках, ведь ей нужны "сказка и волшебство" как защитная реакция на реальность. Это заставляет их обращаться к астрологам, магам и экстрасенсам.

"Не все способны стать кузнецом своего счастья", — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем она посоветовала искать баланс между научным подходом и потребностями психики, чтобы защищаться от сложной жизни благодаря вере в "волшебство".

3 знака зодиака, которые всегда возвращаются к бывшим и сильно об этом жалеют
3 знака зодиака, которые всегда возвращаются к бывшим и сильно об этом жалеют

Есть люди, для которых это настолько важно, что молчать становится невыносимо. Например, недавно в Москве астролог Елена Мун устроила одиночный пикет из-за решения Российской академии наук (РАН) признать астрологию лженаукой.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров