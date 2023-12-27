Спасает от реальности: Психолог объяснила причину популярности астрологии у россиян

Главный вопрос, касающийся астрологии, — это не то, является ли она лженаукой, а то, вредна ли она для психологического комфорта. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.

Она пояснила, что определённая часть общества нуждается в так называемых лженауках, ведь ей нужны "сказка и волшебство" как защитная реакция на реальность. Это заставляет их обращаться к астрологам, магам и экстрасенсам.

"Не все способны стать кузнецом своего счастья", — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем она посоветовала искать баланс между научным подходом и потребностями психики, чтобы защищаться от сложной жизни благодаря вере в "волшебство".