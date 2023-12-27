Спасает от реальности: Психолог объяснила причину популярности астрологии у россиян
Психолог Варская: Люди с помощью астрологии ищут моральное утешение
Главный вопрос, касающийся астрологии, — это не то, является ли она лженаукой, а то, вредна ли она для психологического комфорта. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.
Она пояснила, что определённая часть общества нуждается в так называемых лженауках, ведь ей нужны "сказка и волшебство" как защитная реакция на реальность. Это заставляет их обращаться к астрологам, магам и экстрасенсам.
"Не все способны стать кузнецом своего счастья", — подчеркнула эксперт.
Вместе с тем она посоветовала искать баланс между научным подходом и потребностями психики, чтобы защищаться от сложной жизни благодаря вере в "волшебство".
Есть люди, для которых это настолько важно, что молчать становится невыносимо. Например, недавно в Москве астролог Елена Мун устроила одиночный пикет из-за решения Российской академии наук (РАН) признать астрологию лженаукой.
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