Всё дело в ретроградном Меркурии: Москвичка устроила пикет у здания РАН из-за признания астрологии лженаукой

"С 13-го числа по 2 января Меркурий находится в ретроградном движении. Меркурий как планета, архетип, энергия этой планеты затрагивает интеллект, мысли, мозговую деятельность человека, способность принятия решений. Лучше их не принимать, потому что, когда ретроградный, мысли могут быть немного запутанные, плавать", — пояснила Мун в разговоре с журналистами.

Елена считает, что академики не должны были принимать решение из-за ретроградного Меркурия, однако на проявление своей позиции её натолкнул всё тот же Меркурий. Эта планета, по словам девушки, есть в её натальной карте, поэтому период с 13 декабря по 2 января, наоборот, якобы для неё благоприятный. Мун также рассказала, что по образованию она является психологом, но уже много лет занимается астрологией. А новость о признании лженаукой любимого хобби вызвала у девушки возмущение и гнев. Именно поэтому она и отправилась отстаивать свою гражданскую позицию к зданию РАН, вдобавок ещё и Меркурий "помог". К слову, Елена простояла у здания академии около часа — за это время её никто не потревожил.