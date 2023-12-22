Всё дело в ретроградном Меркурии: Москвичка устроила пикет у здания РАН из-за признания астрологии лженаукой
Москвичка вышла на пикет к зданию РАН из-за признания астрологии лженаукой
Елена устроила одиночный пикет у здания РАН в Москве из-за признания астрологии лженаукой. Обложка © "Подъём"
В Москве астролог Елена Мун устроила одиночный пикет из-за решения Российской академии наук (РАН) признать астрологию лженаукой. Как сообщает издание "Подъём", в четверг, 21 декабря, жительница столицы вышла митинговать прямо к зданию РАН с плакатом о том, что важные решения во время ретроградного Меркурия "желательно не принимать".
"С 13-го числа по 2 января Меркурий находится в ретроградном движении. Меркурий как планета, архетип, энергия этой планеты затрагивает интеллект, мысли, мозговую деятельность человека, способность принятия решений. Лучше их не принимать, потому что, когда ретроградный, мысли могут быть немного запутанные, плавать", — пояснила Мун в разговоре с журналистами.
Елена считает, что академики не должны были принимать решение из-за ретроградного Меркурия, однако на проявление своей позиции её натолкнул всё тот же Меркурий. Эта планета, по словам девушки, есть в её натальной карте, поэтому период с 13 декабря по 2 января, наоборот, якобы для неё благоприятный. Мун также рассказала, что по образованию она является психологом, но уже много лет занимается астрологией. А новость о признании лженаукой любимого хобби вызвала у девушки возмущение и гнев. Именно поэтому она и отправилась отстаивать свою гражданскую позицию к зданию РАН, вдобавок ещё и Меркурий "помог". К слову, Елена простояла у здания академии около часа — за это время её никто не потревожил.
Напомним, 18 декабря РАН официально признала астрологию лженаукой, рекомендовав гражданам "не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений", а СМИ — отказаться от рекламы и популяризации подобных услуг. В специальном меморандуме академии наук утверждается, что астрология — это феномен массовой культуры, не отвечающий научным критериям.