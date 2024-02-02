В Бишкеке авария на ТЭЦ оставила горожан без воды и тепла

Жители столицы Киргизии остались без отопления и горячей воды. Причиной стала авария на теплоэлектроцентрали Бишкека, заявили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

"Второго февраля текущего года в 3:00 (00:00 мск) на ТЭЦ города Бишкек произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации. В результате аварии пострадали три сотрудника, которые находятся в больнице", — указано в сообщении.

Сообщается, что электроэнергия подаётся жителям бесперебойно, несмотря на приостановку подачи горячей воды и отопления. Уже создан оперативный штаб для быстрого устранения последствий. На сегодняшний день в Бишкеке температура воздуха составляет три градуса ниже нуля. Вместе с тем батареи в многоквартирных домах остыли.