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В Новосибирске введён режим ЧС после коммунальных аварий

Губернатор Травников ввёл режим ЧС из-за аварий на теплосетях в Новосибирске

19 января, 13:27
В Новосибирске введён режим ЧС после коммунальных аварий. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов

В Новосибирске введён режим ЧС после коммунальных аварий. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов

В Новосибирске объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за серьёзных аварий на теплосетях. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Травников.

"В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий прорыв в этом городском квартале", — пояснил он.

В Новосибирске введён режим ЧС из-за аварий на теплосетях. Фото © VK / Инцидент Новосибирск

В Новосибирске введён режим ЧС из-за аварий на теплосетях. Фото © VK / Инцидент Новосибирск

Новые прорывы препятствуют восстановлению подачи тепла в дома в Ленинском районе города, что и стало основанием для введения режима ЧС, подчеркнул губернатор. Он отметил, что оперштаб по борьбе с последствиями ЧП возглавил замгубернатора Сергей Сёмка. Авария отнесена к региональному уровню реагирования, а это поможет задействовать дополнительные ресурсы.

В Нижнем Новгороде 11 человек попали в больницу из-за прорыва трубы с кипятком
В Нижнем Новгороде 11 человек попали в больницу из-за прорыва трубы с кипятком

Напомним, в Новосибирске за пару недель произошёл ряд аварий на теплосетях. В результате одной из них 13 человек получили ожоги от прорыва трубы с кипятком.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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