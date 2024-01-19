В Новосибирске введён режим ЧС после коммунальных аварий Губернатор Травников ввёл режим ЧС из-за аварий на теплосетях в Новосибирске 19 января, 13:27 В Новосибирске введён режим ЧС после коммунальных аварий. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов

В Новосибирске объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за серьёзных аварий на теплосетях. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Андрей Травников.

"В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий прорыв в этом городском квартале", — пояснил он.

В Новосибирске введён режим ЧС из-за аварий на теплосетях. Фото © VK / Инцидент Новосибирск

Новые прорывы препятствуют восстановлению подачи тепла в дома в Ленинском районе города, что и стало основанием для введения режима ЧС, подчеркнул губернатор. Он отметил, что оперштаб по борьбе с последствиями ЧП возглавил замгубернатора Сергей Сёмка. Авария отнесена к региональному уровню реагирования, а это поможет задействовать дополнительные ресурсы.

Напомним, в Новосибирске за пару недель произошёл ряд аварий на теплосетях. В результате одной из них 13 человек получили ожоги от прорыва трубы с кипятком.

Авторы Татьяна Миссуми