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17 января, 16:38

Уже 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске

Минздрав: Число пострадавших при прорыве теплотрассы в Новосибирске достигло 13

Место прорыва теплотрассы в Новосибирске. Обложка © T.me / atasinfo

Место прорыва теплотрассы в Новосибирске. Обложка © T.me / atasinfo

В результате прорыва трубы с кипятком в центре Новосибирска ожоги получили 13 человек, сообщили журналистам в Минздраве области. Изначально говорилось только о двух пострадавших.

"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, которые пострадали в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех термические ожоги нижних конечностей первой и второй степени. В ожоговый центр областной больницы доставлены два человека. Оба в удовлетворительном состоянии", — рассказали в министерстве.

Реки из кипятка и пар до небес: Новосибирск парализовала новая коммунальная авария
Реки из кипятка и пар до небес: Новосибирск парализовала новая коммунальная авария

Ранее на этой неделе в Нижнем Новгороде произошёл прорыв теплотрассы на перекрёстке улиц Славянской и Студёной. С ожогами первой и второй степени госпитализировано 11 человек, в том числе два ребёнка.

Андрей Бражников
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