Уже 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске

В результате прорыва трубы с кипятком в центре Новосибирска ожоги получили 13 человек, сообщили журналистам в Минздраве области. Изначально говорилось только о двух пострадавших.

"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, которые пострадали в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех термические ожоги нижних конечностей первой и второй степени. В ожоговый центр областной больницы доставлены два человека. Оба в удовлетворительном состоянии", — рассказали в министерстве.