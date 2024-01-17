Уже 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске
Минздрав: Число пострадавших при прорыве теплотрассы в Новосибирске достигло 13
Место прорыва теплотрассы в Новосибирске. Обложка © T.me / atasinfo
В результате прорыва трубы с кипятком в центре Новосибирска ожоги получили 13 человек, сообщили журналистам в Минздраве области. Изначально говорилось только о двух пострадавших.
"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, которые пострадали в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех термические ожоги нижних конечностей первой и второй степени. В ожоговый центр областной больницы доставлены два человека. Оба в удовлетворительном состоянии", — рассказали в министерстве.
Ранее на этой неделе в Нижнем Новгороде произошёл прорыв теплотрассы на перекрёстке улиц Славянской и Студёной. С ожогами первой и второй степени госпитализировано 11 человек, в том числе два ребёнка.