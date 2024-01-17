Реки из кипятка и пар до небес: Новосибирск парализовала новая коммунальная авария

Мэрия Новосибирска сообщила об очередной крупной аварии на сетях теплоснабжения в Ленинском районе города. Судя по кадрам из соцсетей, пар поднимается до седьмого этажа. К ситуации уже подключился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Два человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске. Видео © t.me / chp_sib

"Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети — и нагрузка на трубопроводы увеличилась", — объяснил он.

Два человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске. Видео © t.me / atasinfo

На данный момент известно о двух пострадавших при порыве трубопровода на улице Петропавловской. В ожоговый центр Новосибирской областной больницы поступили два пациента. Пресс-секретарь медучреждения Анжелика Чернявская рассказала журналистам, что одного из пострадавших госпитализировали, второй отпущен на амбулаторное лечение.

Сейчас и.о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению ЧП. Там определят возможную зону отключения тепла и сроки устранения последствий аварии. Маршруты общественного транспорта перестроены с учётом коммунальной аварии.