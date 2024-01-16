В Нижнем Новгороде 11 человек попали в больницу из-за прорыва трубы с кипятком
В Нижнем Новгороде произошёл прорыв теплотрассы прямо на перекрёстке улиц Славянской и Студёной. По данным SHOT, с ожогами первой и второй степени госпитализировано 11 человек, в том числе два ребёнка. Судя по видео, район буквально затопило кипятком.
Горячий туман заволок перекрёсток в Нижнем Новгороде из-за прорыва теплотрассы. Видео © SHOT
Трубу диаметром 700 миллиметров прорвало в доме XIX века постройки. Пострадавших с ожогами нижних конечностей осматривают врачи. Более трёх тысяч человек в 20 многоквартирных домах остались без тепла из-за аварии. В АО "Теплоэнерго" отчитались о начале восстановительных работ на повреждённом участке, он локализован.
Напомним, недавно с последствиями коммунальной аварии разобрались в Липецке: авария на теплосети произошла 13 января, около 300 домов остались без тепла. Уже 14 января подачу горячей воды восстановили.