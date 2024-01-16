В Нижнем Новгороде 11 человек попали в больницу из-за прорыва трубы с кипятком

В Нижнем Новгороде произошёл прорыв теплотрассы прямо на перекрёстке улиц Славянской и Студёной. По данным SHOT, с ожогами первой и второй степени госпитализировано 11 человек, в том числе два ребёнка. Судя по видео, район буквально затопило кипятком.