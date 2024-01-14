Почти 400 домов попали в зону аварии на ГРЭС в Тульской области

В городе Новомосковске Тульской области произошла авария на ГРЭС, в результате чего проблемы с отоплением наблюдаются в 372 многоквартирных домах, 16 детсадах, 10 школах и одной больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"Глава администрации МО г. Новомосковск Руслан Бутов доложил, что на текущий момент в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице в городе снижена температура подачи теплоносителя. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на Новомосковской ГРЭС из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю, председателю регионального правительства Вячеславу Федорищеву провести совещание, где обсуждалась аварийная ситуация. Глава тульского кабмина поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, а также подготовить необходимые аварийные бригады и направить передвижные электростанции в город. На месте находится министр ЖКХ Олег Дючков, ситуация находится на особом контроле губернатора.