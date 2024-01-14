Бастрыкин после публикации Лайфа заинтересовался ледяным адом в омской многоэтажке

"В социальных медиа распространяется информация о том, что в Омской области местные жители вынуждены проживать в многоквартирном доме, регулярно страдающем от коммунальных аварий – постоянных прорывов труб", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что 30 жителей Омска проживают в доме 1959 года постройки, который зарос льдом после того, как в нём прорвало трубу с горячей водой. Жильцов из части квартир расселили, но оставшиеся вынуждены дожидаться очереди на новое жильё. При этом вариант из маневренного фонда, куда им предлагают временно съехать, оказался не лучше, утверждают омичи. Они обратились в Народный фронт и СМИ с просьбой о помощи.