Бастрыкин после публикации Лайфа заинтересовался ледяным адом в омской многоэтажке
Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о расследовании прорывов труб в Омске
Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Омской области Олегу Винникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента с прорывом труб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
30 омичей живут в заросшей льдом пятиэтажке, которая в любой момент может развалиться на части. Видео © t.me / SHOT
"В социальных медиа распространяется информация о том, что в Омской области местные жители вынуждены проживать в многоквартирном доме, регулярно страдающем от коммунальных аварий – постоянных прорывов труб",— говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в СК отметили, что звучит критика местных властей из-за отсутствия нормального маневренного фонда жилья. Следователи возбудили уголовное дело по статье о "халатности".
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что 30 жителей Омска проживают в доме 1959 года постройки, который зарос льдом после того, как в нём прорвало трубу с горячей водой. Жильцов из части квартир расселили, но оставшиеся вынуждены дожидаться очереди на новое жильё. При этом вариант из маневренного фонда, куда им предлагают временно съехать, оказался не лучше, утверждают омичи. Они обратились в Народный фронт и СМИ с просьбой о помощи.
ТАСС / Евгений Софийчук