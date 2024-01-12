"Бегают по потолку, спят на батарее": Полчища крыс держат в страхе жильцов многоэтажки в Подмосковье В Подмосковье жильцы ЖК "Люберцы" жалуются на полчища крыс в квартирах 12 января, 16:05 В Люберцах крысы атаковали жильцов многоэтажки. Обложка © t.me / SHOT

В Люберцах жители одной из многоэтажек возмущены огромным количеством крыс в подъездах, грызуны пробираются в квартиры и даже спокойно прогуливаются над натяжным потолком. Видео публикует SHOT.

В Люберцах крысы атаковали жильцов многоэтажки. Видео © T.me / SHOT

Заложниками крыс стали жители 17-этажного корпуса ЖК "Люберцы" на улице Озёрной. Уже несколько месяцев стало невозможно находиться в квартирах. Грызуны не боятся шума и людей, могут врезаться в человека на лестничной площадке и спокойно продолжить бежать по своим делам.

Одна женщина сняла, как крыса облюбовала пространство над натяжным потолком и разгуливает там как хозяйка помещения. Незваных гостей можно увидеть и на батареях, куда грызуны залазят погреться и где преспокойно лежат, не обращая ни на кого внимания. Жильцы обратились в управляющую компанию и к застройщику — компании "Самолёт", но не дождались реакции. Сейчас они подали жалобу в прокуратуру и готовы идти в суд.

Ранее сообщалось, что множество трупов крыс заполонили пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд. Шокированные местные жители делятся видео в соцсетях и жалуются на зловонный запах. Считается, что грызуны плывут на соседний песчаный остров, чтобы найти еду, но, добравшись, теряют силы, поэтому не могут вернуться и умирают.

Авторы Татьяна Миссуми