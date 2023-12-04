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4 декабря, 10:28

Крыса вцепилась в лицо годовалого малыша, который приехал в колонию на свидание к отцу

Кp.ru: Крыса укусила годовалого ребёнка за лицо в колонии в Амурской области

В одной из колоний Амурской области годовалого мальчика за лицо укусила крыса. Как сообщает kp.ru, в исправительное учреждение ребёнок вместе с матерью приехал на длительное свидание к отцу. Ночью, когда все спали, на малыша и напал грызун.

Из-за произошедшего маленькому ребёнку пришлось пройти курс прививок от бешенства, что, несомненно, стало стрессом для него. А вот отвечать за инцидент придётся начальнику колонии. Его привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм и взыскали с учреждения 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После того как в ситуацию вмешалась прокуратура, в колонии также в срочном порядке провели дератизацию.

Удивительно, что начальник колонии был не согласен со штрафом и подал аппеляцию. Однако суд встал на сторону пострадавшего мальчика. Таким образом, приговор уже вступил в законную силу.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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