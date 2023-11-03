Енот из контактного зоопарка напал на 13-летнюю девочку в день её рождения
"Фонтанка": В Петербурге 13-летнюю девочку покусал енот в контактном зоопарке
В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после похода в контактный зоопарк в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает издание "Фонтанка", школьницу покусал енот.
Накануне девочка решила отметить 13-й день рождения походом в зоопарк на Спасском переулке. Один из енотов неожиданно вцепился сначала в левое ухо именинницы, а затем — в палец на левой руке. Известно, что ребёнок обратился в больницу лишь спустя несколько часов после инцидента. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
Ранее Лайф писал о том, что, предположительно, в этом же контактном зоопарке Петербурга енот укусил семилетнюю девочку. В итоге ребёнка пришлось экстренно везти в больницу. От комментариев сотрудники зоопарка в Спасском переулке решили тогда воздержаться.
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