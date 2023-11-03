Енот из контактного зоопарка напал на 13-летнюю девочку в день её рождения

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после похода в контактный зоопарк в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает издание "Фонтанка" , школьницу покусал енот.

Накануне девочка решила отметить 13-й день рождения походом в зоопарк на Спасском переулке. Один из енотов неожиданно вцепился сначала в левое ухо именинницы, а затем — в палец на левой руке. Известно, что ребёнок обратился в больницу лишь спустя несколько часов после инцидента. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.