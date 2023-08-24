В крымском сафари-парке "Тайган" на ребёнка набросилась хищница харза
Желтогрудая куница. Обложка © Shutterstock
В крымском сафари-парке "Тайган" на ребёнка набросилась желтогрудая куница (харза), сообщил директор учреждения Олег Зубков.
"Ребёнок из-за безалаберности родителей оказался у вольера за ограждением, харза ноготь содрала", — приводит РИА "Новости" его слова.
Как подчеркнул Зубков, со стороны зоопарка нарушений никаких не было, поскольку ограждения сооружены выше нормы, везде висят предупреждения, а звери сидят в вольерах. Он призвал посетителей с детьми строго соблюдать правила поведения.
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