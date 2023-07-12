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12 июля, 12:37

В Москве потеряла сознание укушенная белкой 11-летняя девочка

В Москве 11-летняя школьница потеряла сознание после укуса белки. Как пишет Mash, в итоге прибывшие на место медики экстренно увезли ребёнка в одну из больниц.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в Нескучном саду, когда девочка играла со сверстниками. В какой-то момент она заметила белку и схватила её. Испугавшийся грызун в ответ укусил школьницу, после чего та потеряла сознание.

Названы смертельные заболевания, которые можно подхватить при встрече с белочкой

Названы смертельные заболевания, которые можно подхватить при встрече с белочкой

Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде подросток попал в реанимацию после укуса паука каракурта. Чёрную вдову 13-летний мальчик встретил в огороде у бабушки.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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