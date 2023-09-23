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23 сентября, 15:09

В Подмосковье алабай вцепился в ребёнка и оттрепал его как тряпку

Алабай напал на школьника в подмосковной деревне Савельево

<p>Мальчик, на которого напал разъярённый пёс в Подмосковье.<a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/trepal-kak-trjapku-agressivnyj-alabaj-napal-na-rebenka-v-moskovskoj-oblasti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/trepal-kak-trjapku-agressivnyj-alabaj-napal-na-rebenka-v-moskovskoj-oblasti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Мальчик, на которого напал разъярённый пёс в Подмосковье. Обложка © Телеканал "360"

Пёс породы алабай напал на школьника в Московской области. Как сообщает телеканал "360", если бы не оперативная реакция его друга, то история могла бы закончиться весьма плачевно.

Инцидент произошёл днём 17 сентября в деревне Савельево, когда двое ребят отправились в магазин. В какой-то момент на них из кустов выскочил агрессивный пёс, который тут же вцепился в одного из мальчишек. Другой ребёнок успел забраться на припаркованный автомобиль и стал звать на помощь. К счастью, мимо проезжал сосед, который начал сигналить и кричать, также на шум вышли и другие жители, из-за чего алабай испугался и убежал. Как подчеркнул сосед, мальчика фактически спас его друг, изо всех сил привлекавший внимание взрослых.

"Остановился, он (друг пострадавшего, который забрался на припаркованный автомобиль. — Прим. Лайфа) показал в кустах — собака как тряпку таскает. <…> Мальчик молодец, если бы я его не увидел, мимо бы проехал", — пояснил сосед Николай.

Мальчик, на которого напал разъярённый пёс в Подмосковье. Фото © Телеканал "360"

Мальчик, на которого напал разъярённый пёс в Подмосковье. Фото © Телеканал "360"

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Наталья Исакова
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