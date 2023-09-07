В Сочи ищут мужчину, бойцовые собаки которого напали на женщину с маленьким псом

В Сочи возбуждено дело из-за причинения вреда здоровью по неосторожности против хозяина бойцовых собак, которые напали на женщину, выгуливавшую маленького пса. Об этом информирует Следственный комитет РФ.

Как сообщало УВД Сочи во вторник, мужчина выгуливал животных без намордника. Они сорвались с поводка и напали на 60-летнюю женщину с питомцем мелкой породы. Её госпитализировали с ранами различной степени тяжести.

Нападение бойцовых собак на женщину с маленькой собачкой. Видео © T.me / "ЧП Сочи"

Сын пострадавшей считает, что хозяин агрессивных собак натравил их на его мать намеренно, так как испытывал неприязнь к женщине. В УВД же уточнили, что мужчина пытался оттащить своих животных, однако и сам был покусан. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение владельца собак.