Ледяной кошмар: 30 омичей живут в разваливающейся, покрытой сосульками пятиэтажке без газа

Жители пятиэтажки в Омске боятся, что их дом в любой момент развалится и рухнет им на головы. Здание 1959 года постройки заросло льдом снизу доверху после того, как в нём прорвало трубу с горячей водой. Проживают в таких нечеловеческих условиях 30 человек, сообщает SHOT.

30 омичей живут в заросшей льдом пятиэтажке, которая в любой момент может развалиться на части. Видео © T.me / SHOT

"Мяса кусок или палку колбасы надо привязывать к ноге — хоть собаки найдут, когда дом обвалится", — мрачно комментирует обстановку местная жительница.

По словам жильцов, первая большая авария в доме произошла пять лет назад, тогда дыру в трубе устранили быстро, но некачественно, а вот основательно за ремонт здания никто браться и не думал — оно было признано аварийным в 2016 году. Недавно в коммуникациях вновь случился прорыв — валящие из подъезда клубы пара замерзают на фасаде пятиэтажки гигантскими ледяными сосульками.

Жильцов из части квартир расселили, но оставшиеся вынуждены дожидаться очереди на новое жильё. При этом вариант из маневренного фонда, куда им предлагают временно съехать, находится, как они говорят, в едва ли лучшем состоянии, чем их нынешний заледеневший дом.

Газ в доме, как рассказали местные, был отключён восемь лет назад в связи с износившейся системой газоснабжения, так что жильцы перешли на электрические плиты. Но старая проводка дома на такую эксплуатацию не рассчитана, поэтому искры и замыкания — нередкое явление. Также людям приходится надевать пакеты на розетки и выключатели, чтобы хоть как-то защититься от перспективы получить удар током. Зато плесень в доме с такими условиями цветёт вовсю.

Отчаявшиеся жители ледяного царства из кошмаров обратились в Народный фронт и СМИ с просьбой о помощи. В администрации рассказали, что всем собственникам, которые согласились переехать, предоставили новое жильё в конце 2023 года. А тем, кого что-то не устроило, придётся защищать свои жилищные права в суде.