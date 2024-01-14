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14 января, 15:08

В Липецке возобновили подачу тепла в дома после коммунальной аварии

Губернатор Артамонов: В Липецке возобновили подачу тепла в 282 многоэтажных дома

Работа коммунальщиков в Липецке. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Работа коммунальщиков в Липецке. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

В Липецке ликвидировали последствия коммунальной аварии, в результате которой накануне около 300 домов остались без тепла. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Тепло в дома липчан уже подаётся, самое важное сейчас — не допустить новых аварий", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что вопрос перерасчётов ещё будет решаться. У энергетиков есть предложения на данный счёт. По социальным объектам работает мэрия. Управлению образования поручено подготовить список учреждений и режим их работы, отметил Артамонов.

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Напомним, 13 января стало известно об аварии на теплосети энергетической компании "Квадра" в Липецке, из-за которой десятки домов остались без тепла. Позднее число пострадавших зданий увеличилось до 282. Для жителей оборудовали девять пунктов временного размещения в школах и домах культуры. Минувшей ночью температура воздуха в городе подбиралась почти к 30 градусам ниже нуля.

Матвей Константинов
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