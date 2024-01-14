В Липецке возобновили подачу тепла в дома после коммунальной аварии

В Липецке ликвидировали последствия коммунальной аварии, в результате которой накануне около 300 домов остались без тепла. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Тепло в дома липчан уже подаётся, самое важное сейчас — не допустить новых аварий", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что вопрос перерасчётов ещё будет решаться. У энергетиков есть предложения на данный счёт. По социальным объектам работает мэрия. Управлению образования поручено подготовить список учреждений и режим их работы, отметил Артамонов.