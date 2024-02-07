Гости из космоса: 5 доказательств, что инопланетяне уже давно среди нас

Многие люди скептически относятся к теории существования инопланетян. Но если на Земле есть множество видов животных и растений, то почему в других частях Галактики должны быть пустоши? Возможно, там тоже есть жизнь и разумные существа, которые просто не хотят идти с нами на контакт. Что может подтверждать подлинность этой теории?

1. Мистические рисунки на полях

Пока никто не смог доказать, существуют ли инопланетяне, но факты, подтверждающие это, есть. Один из них — круги на полях. Фото © Shutterstock

Не так давно в Перу были обнаружены странные рисунки в пустыне Наска, которые, предположительно, появились ещё в 300–800-х годах до нашей эры. Внешне они похожи на животных, круги, треугольники и квадраты.

Рисунки имеют поразительные характеристики. Их высота составляет десятки метров, поэтому разглядеть, что на них изображено, можно только с неба. Но для кого их рисовали, если в тот момент ещё не было приспособлений для передвижения по воздуху?

Не исключено, что изображения создавали для инопланетян, которые бороздили воздушное пространство планет того времени. Они использовались как знаки "дорожного движения" для летающих тарелок.

2. Люди регулярно замечают НЛО

В последнее время про неопознанные летающие объекты довольно часто говорят в новостях. Последний громкий случай произошёл не так давно. 29 декабря 2023 года в британском населённом пункте Стокпорт жительница увидела НЛО. Она сделала фотографию и выложила в Интернет. Специалисты провели анализ снимка и испугались.

Выяснилось, что эту же летающую тарелку уже встречали в 2004 году. Правда, тогда НЛО летало в другом месте: оно было замечено на учениях ВВС США в Тихом океане. Неужели инопланетяне решили сменить маршрут?

3. Удивительные постройки, возникновение которых никто не может объяснить

Есть ли инопланетяне и кто построил египетские пирамиды? Фото © Shutterstock

В Египте есть удивительные постройки, которые, как утверждают некоторые учёные, не могли быть возведены человеком. Речь идёт о знаменитых пирамидах. Существует теория, что инопланетяне построили их и покрасили в белый цвет не просто так. По задумке гуманоидов, свет должен был отражаться от вершины и помогать им ориентироваться во время полёта.

Ещё одним уникальным артефактом, якобы указывающим на наличие инопланетной жизни, являются старинные барельефы Нуку-Хива. Археологи случайно обнаружили их во время проведения работ на Маркизских островах в Тихом океане.

На барельефах были нарисованы странные существа, которые по строению тела напоминали человека. Но это точно были гуманоиды, поскольку форма их голов отличалась. Возможно, жители древнего племени таким образом посылали сигнал потомкам о том, что внеземные цивилизации существуют.

4. Был найден жуткий череп гуманоида

В 2016 году мир был ошарашен ещё одним "доказательством" присутствия инопланетян на нашей планете. Учёный Брайан Фостер отправился на раскопки в одну из пещер Перу. Там мужчина сделал поразительное открытие. Увидел маленький странный череп нечеловеческой формы. Лицо существа было узким, а затылок — вытянутым и длинным. Исследователь пришёл к выводу, что откопал останки пришельца.

5. Были найдены доказательства жизни на других планетах

Благодаря изучению астрономических объектов учёные попытались выяснить, есть ли жизнь на других планетах. Фото © Shutterstock

На протяжении последних сотен лет на Землю упало несколько метеоритов. Естественно, учёные каждый раз изучали их состав. Для анализа использовались камни, которые откалывали от поверхности рухнувших небесных тел. Во время исследований были сделаны удивительные открытия. Учёные обнаружили микроорганизмы, которые, похоже, обитают на других планетах и прекрасно "ладят" с атмосферой Земли.

Достоверно неизвестно, есть ли в Галактике человекоподобные гуманоиды. Но то, что на других планетах есть жизнь, — это точно. Просто не в том представлении, о котором принято думать. Возможно, существа скоро пойдут на контакт с нами.