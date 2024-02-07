"Я со всем справлюсь": Названы три фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании

Личное собеседование с начальником компании или HR-менеджером может пойти коту под хвост всего от одной неаккуратно сказанной фразы, которая выдаст в кандидате плохого сотрудника. Несколько нежелательных выражений перечислила тренер по выступлениям Яна Тухватуллина.

По словам коуча, перед встречей нужно выбросить из головы фразу: "Я справлюсь с любой работой". Гораздо лучше чётко обозначить будущему боссу спектр посильных задач и способы их решения. Ещё моветоном считается выражение: "Это указано в моём резюме". Тухватуллина напомнила, что резюме необходимо лишь для краткого ознакомления с претендентом на должность, а потому недопустимо ссылаться на него в личной беседе. Завершать встречу недопустимо словами: "Вы меня берёте?" Вместо этого лучше поблагодарить присутствующих за уделённое время и удалиться.

"Любое собеседование — это самопрезентация, поэтому, отвечая на вопросы, всегда исходите из позиции рекрутёра: какого человека вы хотели бы видеть на вакантной позиции? И отвечайте в соответствии с этим", — отметила коуч в беседе с RuNews24.

Также Тухватуллина призвала ни в коем случае не критиковать прошлое место работы и бывшего начальника. Это создаст вокруг вас образ неудачника и нытика, который обвиняет в своих бедах всех вокруг.