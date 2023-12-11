Эксперт рассказала, как попросить о повышении и не вылететь с работы

Люди боятся просить повышение или проходить собеседование на новой работе по нескольким причинам. Подробнее о них интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Маргарита Меркулова.

Первая причина — страх отказа, способный подорвать самооценку и понизить мотивацию. Вторая причина — отсутствие подготовки и осознания всей серьёзности разговора. В этом случае человеку может быть трудно убедительно показать собственные достижения и подчеркнуть ценность для компании.

Третья причина — непонимание внутрикорпоративных процессов, а точнее, по каким законам происходит повышение сотрудников. Также в числе причин — страх негативных процессов, включая потерю доверия у коллег.

Эксперт посоветовала тщательно готовиться к должности мечты, чтобы разговор с руководителем прошёл хорошо. Для начала следует сформулировать свою будущую роль и цели.

"Сформулируйте свою профессиональную роль и карьерные цели. Ваши задачи, навыки и амбиции должны совпадать с интересами организации. Осознайте вашу ценность для бизнеса: вы должны знать, к чему стремитесь и почему заслуживаете повышения", — пояснила Меркулова.

Она порекомендовала составить список успехов и результатов своей работы, проанализировать прогресс, определить свои сильные стороны и подтянуть слабые. Кроме того, нужно запрашивать у руководства обратную связь и рассказывать о достижениях, предлагать начальнику решение проблем. Все свои договорённости нужно фиксировать, уточнять сроки и следующие шаги.