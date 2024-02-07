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6 февраля, 21:36

Всего два компонента: Бармен раскрыл формулу идеального домашнего лекарства от похмелья

Бармен Громов назвал сироп глюкозы лучшим домашним лекарством от похмелья

Шеф-бармен московского ресторана Антон Громов в свой профессиональный праздник раскрыл лучший метод борьбы с неприятными последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Самым эффективным лекарством против похмелья является глюкоза, рассказал он порталу "Страсти".

По словам Громова, если возникла необходимость в оперативном лечении, нет ничего лучше капельницы с раствором глюкозы. Она избавит от недомогания и поднимет на ноги в кратчайшие сроки.

"Если говорить про домашние условия, то можно просто сироп глюкозы в воде развести (7–10%)", — посоветовал шеф-бармен.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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