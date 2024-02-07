Всего два компонента: Бармен раскрыл формулу идеального домашнего лекарства от похмелья

Шеф-бармен московского ресторана Антон Громов в свой профессиональный праздник раскрыл лучший метод борьбы с неприятными последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Самым эффективным лекарством против похмелья является глюкоза, рассказал он порталу "Страсти".

По словам Громова, если возникла необходимость в оперативном лечении, нет ничего лучше капельницы с раствором глюкозы. Она избавит от недомогания и поднимет на ноги в кратчайшие сроки.

"Если говорить про домашние условия, то можно просто сироп глюкозы в воде развести (7–10%)", — посоветовал шеф-бармен.