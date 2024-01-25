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25 января, 09:38

Всего 4 вопроса помогут выявить у вас алкогольную зависимость — тест от нарколога

Врач Кочегуров: Непризнание проблем с алкоголем как раз говорит о зависимости

Алкогольная зависимость не появляется за один день, и многие годами не замечают проблем у себя или близких. Однако есть всего 4 простых вопроса, которые помогут понять — зависимы вы или нет.

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал RuNews24.ru, что очень важно знать, как проявляется заболевание, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Врач также отметил, что непризнание больным его болезни рассматривается врачами в качестве одного из клинических проявлений заболевания.

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Для проверки себя или близких "на алкоголизм" нужно ответить всего на четыре вопроса:

  1. Приходила ли вам мысль о том, что пора покончить с выпивкой?
  2. Бывает ли критика со стороны окружающих по поводу вашей выпивки?
  3. Было ли у вас плохое самочувствие и чувство вины из-за того, что вы выпивали?
  4. Было ли так, что вы употребляете спиртные напитки с утра, чтобы улучшить своё самочувствие или устранить похмелье?

По словам нарколога, достаточно всего двух положительных ответов для того, чтобы возникли подозрения насчёт алкоголизма. В этом случае нужно проконсультироваться со специалистом.

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Кстати, ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что в 2022 году в нашей стране зафиксировали 54,2 тысячи пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью, тогда как с 2010 по 2021 год их количество сократилось почти вдвое — со 100 до 53 тысяч. Однако наркологи не фиксируют особого наплыва "клиентов".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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