Всего 4 вопроса помогут выявить у вас алкогольную зависимость — тест от нарколога

Алкогольная зависимость не появляется за один день, и многие годами не замечают проблем у себя или близких. Однако есть всего 4 простых вопроса, которые помогут понять — зависимы вы или нет.

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал RuNews24.ru, что очень важно знать, как проявляется заболевание, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Врач также отметил, что непризнание больным его болезни рассматривается врачами в качестве одного из клинических проявлений заболевания.

Для проверки себя или близких "на алкоголизм" нужно ответить всего на четыре вопроса:

Приходила ли вам мысль о том, что пора покончить с выпивкой? Бывает ли критика со стороны окружающих по поводу вашей выпивки? Было ли у вас плохое самочувствие и чувство вины из-за того, что вы выпивали? Было ли так, что вы употребляете спиртные напитки с утра, чтобы улучшить своё самочувствие или устранить похмелье?

По словам нарколога, достаточно всего двух положительных ответов для того, чтобы возникли подозрения насчёт алкоголизма. В этом случае нужно проконсультироваться со специалистом.