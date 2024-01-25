Всего 4 вопроса помогут выявить у вас алкогольную зависимость — тест от нарколога
Врач Кочегуров: Непризнание проблем с алкоголем как раз говорит о зависимости
Алкогольная зависимость не появляется за один день, и многие годами не замечают проблем у себя или близких. Однако есть всего 4 простых вопроса, которые помогут понять — зависимы вы или нет.
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров рассказал RuNews24.ru, что очень важно знать, как проявляется заболевание, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Врач также отметил, что непризнание больным его болезни рассматривается врачами в качестве одного из клинических проявлений заболевания.
Для проверки себя или близких "на алкоголизм" нужно ответить всего на четыре вопроса:
- Приходила ли вам мысль о том, что пора покончить с выпивкой?
- Бывает ли критика со стороны окружающих по поводу вашей выпивки?
- Было ли у вас плохое самочувствие и чувство вины из-за того, что вы выпивали?
- Было ли так, что вы употребляете спиртные напитки с утра, чтобы улучшить своё самочувствие или устранить похмелье?
По словам нарколога, достаточно всего двух положительных ответов для того, чтобы возникли подозрения насчёт алкоголизма. В этом случае нужно проконсультироваться со специалистом.
Кстати, ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что в 2022 году в нашей стране зафиксировали 54,2 тысячи пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью, тогда как с 2010 по 2021 год их количество сократилось почти вдвое — со 100 до 53 тысяч. Однако наркологи не фиксируют особого наплыва "клиентов".
Shutterstock