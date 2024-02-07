Финансовый гороскоп: Какие знаки зодиака рискуют разориться в феврале 2024 года

В феврале почти все знаки зодиака столкнутся с финансовыми вызовами. Те, кто сможет их преодолеть, разбогатеет. Остальные лишатся всех денег. Какие советы нужно соблюдать в последний месяц зимы и кто в зоне риска?

1. Знак зодиака Овен

Что ждёт Овнов в феврале — финансовый гороскоп. Фото © Shutterstock

Они смогут обрести финансовую независимость, придумают новые идеи для заработка. Но тем, кто по гороскопу Овен, нужно внимательно читать контракты, чтобы не отдать последнее, а также жертвовать деньги на благотворительность. Тогда звёзды помогут продержаться до марта.

2. Знак зодиака Близнецы

Почему представителям знака зодиака Близнецы важно беречь деньги до весны? Фото © Shutterstock

Им в феврале нельзя отходить от намеченного ранее финансового плана. Инвестировать нужно только в надёжные активы. Также представителям знака зодиака Близнецы следует принимать решения с холодной головой, не слушаться ничьих советов по инвестициям.

3. Знак зодиака Рак

Что ждёт Раков в феврале и почему они могут потерять все деньги? Фото © Shutterstock

Они будут чувствовать себя свободными. Также тем, кто по гороскопу Рак, в феврале будет проще расставить финансовые приоритеты. Это благоприятный месяц для того, чтобы обзавестись надёжным партнёром по бизнесу. Но с кем попало строить деловые отношения нельзя — представители знака зодиака Рак рискуют потерять последнее.

4. Знак зодиака Лев

Носители знака зодиака Лев тоже среди тех, кто может разориться в феврале 2024 года. Фото © Shutterstock

Людям этого знака зодиака нужно сфокусироваться на выполнении рутинной работы, а также контролировать своё здоровье. Также тем, кто по гороскопу Лев, после 15 февраля нельзя вкладываться в сомнительные проекты и растрачивать деньги попусту.

5. Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы и финансовые риски, которые ударят по кошельку. Фото © Shutterstock

В этом месяце им придётся хорошо поработать. Тем, кто по знаку зодиака Весы, в феврале нельзя впустую транжирить средства. После 15 февраля нужно стараться не влезать в рискованные авантюры.

Также "Вечерней Москве" финансовый астролог Елена Докторова рассказала, что остальным знакам зодиака в феврале нужно побольше общаться с другими людьми. Для достижения целей им нужно скооперироваться, и начать генерировать идеи. Помимо этого, представителям знаков зодиака следует приготовиться к новым событиям в жизни. В феврале они получат отличные возможности для карьерного и финансового роста.