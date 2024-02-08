Кто дёргает за ниточки: 5 теорий заговора о тайном мировом правительстве Приверженцы конспирологии верят, что миром управляют не президенты стран, а кто-то "из тени". Рассказываем о пяти секретных организациях, которые дёргают западных политиков за ниточки. 8 февраля, 14:00 Обложка © Shutterstock

Выдумки про то, что президенты и премьер-министры многих государств мира состоят на побегушках у тайного общества масонов, слышали все. Однако это не единственная организация, которой приписывают управление миром. Кто ещё может стоять за спиной у лидеров крупнейших стран Запада?

1. "Череп и кости"

Тех, кто правит миром, выбирают не люди, а тайное общество: 5 главных теорий о мировом правительстве. Фото © Shutterstock

Согласно этой теории заговора, секретная организация была создана в Йельском университете. Учащиеся американского вуза якобы создали её только для того, чтобы решать управленческие вопросы внутри института. Но конспирологи считают, что на этом работа организации не завершилась. Сейчас она используется для управления миром.

В тайное общество активно принимали лишь выходцев из высших слоёв общества. К кандидатам предъявлялось два требования: они должны быть протестантами с хорошей родословной и британскими/американскими корнями.

Согласно теории заговора, выходцев организации продвигали на высшие государственные должности на Западе. В обществе якобы даже состояли американские президенты Джордж Буш – младший и Джордж Буш – старший, а также множество сенаторов, конгрессменов США.

2. Тамплиеры

Кто на самом деле управляет миром: теория заговора про тамплиеров. Фото © Shutterstock

Это один из самых известных рыцарских орденов в истории. В период своего восхождения ему удалось завоевать несметные богатства и кучу земель по всему Западу. Добиться финансового благополучия тайной организации удалось благодаря выстраиванию эффективной системы управления деньгами. В XII веке она создала собственный банк того времени. "Кассы" тамплиеров работали во всех уголках Европы.

Но это не уберегло тайный орден от официального закрытия, которое состоялось в октябре 1307 года. Тогда папа римский и король Франции отдали приказ "вырезать" всех тамплиеров. Однако многие из них смогли выжить и разбрелись по всему миру. Возможно, потомки выходцев тайного ордена орудуют где-то до сих пор.

3. Бильдербергский клуб

Эта теория заговора гласит, что всем миром правит маленькая группа влиятельных людей. Фото © Shutterstock

Тайное общество более 130 лет влияет на мировую политику. Каждые 12 месяцев организация якобы проводит секретную встречу, на которой решаются многие важные вопросы — как политические, так и экономические. Затем задаётся вектор, по которому будет двигаться человечество: планируются войны, катаклизмы, заключаются политические союзы.

В клуб якобы входят самые влиятельные люди мира: политики, бизнесмены, лидеры ключевых СМИ. Считается, что в тайном обществе состояли экс-президент США Барак Обама, а также Мэрилин Монро и другие известные на весь мир личности.

4. "Глубинное государство"

В теории о том, кто на самом деле правит всем миром, есть и "Глубинное государство". Фото © Shutterstock

Теорию заговора популяризировал американский президент Дональд Трамп. Когда он был главой США, многие его решения саботировались, а государственный аппарат не давал ему работать. После этого политик начал делать заявления, что палки в колёса ему вставляет якобы "Глубинное государство".

Бизнесмен считал, что существует некое тайное общество, в котором влиятельнейшие люди Соединённых Штатов объединились воедино для управления американцами. В организацию якобы входят представители СМИ, конгрессмены, судьи, сенаторы и владельцы ведущих IT-компаний. Если озвученная теория заговора верна, то получается, что президент США вообще никаких решений сам не принимает.

5. Иллюминаты

Ни у кого не получится узнать, кто руководит миром на самом деле. Может, это иллюминаты? Фото © Shutterstock

Это самое могущественное тайное сообщество в мире, по мнению конспирологов. Изначально организация была создана в немецкой Баварии. Но с XVIII века она переместила своих приспешников в Соединённые Штаты для управления ими и другими странами мира.

Согласно теории заговора, иллюминаты на протяжении сотен веков вмешивались в ход истории. Они якобы приложили руку к проигрышу Наполеона, гибели президента США Джона Кеннеди и даже сняли фейковое видео о высадке американцев в космосе. Возможно, члены этой организации действуют в Соединённых Штатах и сейчас.

Важно отметить, что всё вышеназванное не более чем теория заговора. Ещё никому не удалось доказать, что страны мира пляшут под дудку небольшой группы людей. Да и если эти организации действительно такие могущественные, как о них говорят, то они никогда не допустят, чтобы их раскрыли.

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Авторы Никита Фартов